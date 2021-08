In Tirol „blüht“ illegales Anbauen von Cannabis

Bis wann spricht man eigentlich von „Eigenbedarf“?

Das kommt darauf an. Eine fixe Menge wie fünf oder zehn Gramm gibt es nicht, wobei klar ist, dass, je größer die Menge, desto unrealistischer ist es, dass es nur für den Eigenbedarf ist. Man hört sich an, was der Angeklagte für ein Konsumverhalten schildert und wie glaubhaft das ist. Prinzipiell ist es so, dass es eine Grenzmenge für den Wirkstoff THC gibt und der liegt bei 20 Gramm. Wenn der THC-Gehalt bei 5 % liegt, dann bräuchte man dafür also 100 Gramm Cannabis. Wenn diese Grenzmenge erreicht ist, verändert sich der Strafrahmen massiv, der geht dann bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe. Wenn die Grenzmenge um das 15-fache überschritten wurde, ist man schon bei zehn Jahren.