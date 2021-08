Heraf: Rapidler hätten mit Gewehr schießen müssen!

Andreas Heraf (Ried-Trainer): „Es war heute wirklich unmöglich, weil ich glaube, die Rapidler hätten mit dem Gewehr auf uns schießen müssen, damit wir auch einmal einen Freistoß in diesem Spiel bekommen. Also hier wurde (vom Schiedsrichter-Team, Anm.) ganz klar mit zweierlei Maß gemessen. Ich bin sehr, sehr stolz auf die Leistung meiner Mannschaft. Jeder, der erwartet hat, dass wir hinten drinstehen, hat gesehen, dass wir von der ersten Minute an extrem hoch gepresst haben und es immer wieder geschafft haben, Rapid zurückzudrängen. Sie haben dann mit langen Bällen agieren müssen, das war unser Ziel. Wir hätten mit der Doppelchance das 1:1 schießen können, das haben wir leider nicht gemacht. Durch einen individuellen Fehler sind wir leider in einen Konter gelaufen, und den hat Rapid eiskalt zum 2:0 genutzt. Dann war es eigentlich vorbei.“