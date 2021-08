LIVE ab 17 Uhr: SK Rapid Wien gegen SV Ried

Auch die Doppelbelastung führte Kühbauer zuletzt ins Treffen, umso wichtiger war die Rückkehr von Filip Stojkovic und Dejan Petrovic nach Erkrankungen, in der Liga kann man wie schon am Donnerstag gegen Luhansk auch auf den zuletzt gesperrten Robert Ljubicic zurückgreifen. Kühbauer wird angesichts des Rückspiels in der Ukraine am Donnerstag wohl rotieren. Seine Truppe müsse jedenfalls einige Schalter umlegen. „Ried hat eine komplett andere Spielanlage“, meinte der Coach. „Es kann am Sonntag ein Geduldspiel werden, aber meine Spieler haben sich am Donnerstag Selbstvertrauen geholt. Wir wollen einen Heimsieg einfahren, und rein von der Qualität her stehen wir sicher vor Ried.“