NBA-Legende Jordan sahnt wegen Messi-Deal voll ab

1,5 Millionen Messi-Trikots

Paris hatte laut einem Bericht des Wirtschaftsprüfers KPMG in der Saison 2019/20 einen Jahresumsatz von 541 Millionen Euro und gab 405 Millionen für Gehälter aus, also knapp 75 Prozent. Mit Messi und Co. werden nun beide Zahlen steigen. Bis zu 1,5 Millionen Messi-Trikots sollen in der ersten Saison verkauft werden. Und das bei einem Preis von rund 160 Euro pro Stück.