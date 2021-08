Vernunft statt Schlammschlacht! Wer wird ÖFB-Boss?

Eine der Fragen, die der Wahlausschuss des ÖFB zu klären hat. Bei der nächsten Sitzung am 6. September will man eine Short-List mit zwei, drei Kandidaten erstellen, dann der Hauptversammlung am 17. Oktober jenen Mann präsentieren, der die Nachfolge von Leo Windtner antreten soll - im Wahlausschuss sitzen die neun Landesverbandspräsidenten sowie Philip Thonhauser, der Aufsichtsratsvorsitzende der Bundesliga, der Kandidat wird mit einfacher Mehrheit bestimmt.