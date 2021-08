Schmid: Selfmade-Millionär mit goldenem Netzwerk

Der Geschäftssinn ist das eine, was ihn ausmacht, ein Herz für den (Nachwuchs-)Sport das andere - das beschreibt die Person Roland Schmid, dessen Name als möglicher neuer ÖFB-Präsident auftauchte, treffend. Mit Aussagen zu diesem Thema will sich der 45-jährige Wiener vorerst zurückhalten. „Jetzt soll Ruhe einkehren, sich der Verband Gedanken machen. Geschlossenheit ist wichtig - es geht um die Sache!“