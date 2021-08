Mehr Ladestationen an neuen Standorten in Lienz

Auch in anderen Osttiroler Gemeinden, wie etwa in Matrei oder Dölsach wurden bereits E-Mobilitätskonzepte umgesetzt. Der Strom für diese Ladesysteme kommt überwiegend aus den Osttiroler Kraftwerken, heißt es vonseiten der Tiwag, die Osttirol als Vorzeigeregion in der E-Mobilität sieht.