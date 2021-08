„Angst, Schrecken, Morde, Frauen unter Hausarrest“

Auch diesmal erzählen die Menschen in seinem Heimatland Ähnliches: „Man hat es nicht fassen können. Der Schock ist nach wie vor da.“ Viele seiner Angehörigen und Freunde hätten sich für Bildung, freie Medien und Frauenrechte eingesetzt, was sie noch eher zur Zielschreibe der Taliban macht. „Das bereitet vielen Afghanen, die Angehörige im Land haben, große Sorge.“ Am Flughafen herrscht nun das größte Chaos; hier drängen sich „mehr und mehr Menschen, nicht nur aus Kabul, sondern auch aus anderen Teilen des Landes, die aus ihren eigenen Städten geflohen sind, als diese gefallen sind“. Berichten zufolge schießen die Taliban in die Menschenmengen; diese wiederum wollen nur eines: weg. „Die Menschen in Afghanistan sind momentan extrem verzweifelt und enttäuscht. Das richtet sich auch gegen die internationale Gemeinschaft. 20 Jahre lang hat man geglaubt, man hat die größten Weltmächte an seiner Seite: USA, Großbritannien, Deutschland, Australien, Kanada. Diese haben das Land und die Menschen, die für sie gearbeitet haben, im Stich gelassen.“ Nur die Tatsache, dass nun, 25 Jahre nach der ersten Machtübernahme der Terrormiliz, kostenlose Medien es erlauben, in Kontakt mit den Liebsten zu bleiben, trägt ein wenig zum Trost bei.