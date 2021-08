Tauernautobahn ist am Limit

Staut es sich auf der Autobahn, weichen die Urlauber auf die Landesstraßen aus – trotz Abfahrtsperren. Das führt zu Problemen in den Orten. Landesrat Stefan Schnöll fordert nun einen Gipfel mit dem Bund und will, dass dieser die Kontrollen übernimmt und finanziert. Die Asfinag verdient ja auch an den Urlaubern.