3. Paragleiterunfall: Anfängerin „landete“ in Baum

Es war erst der dritte Alleinflug der 33-Jährigen. Sie wollte mit ihrem Freund vom Grünberg in Gmunden fliegen. Die Sportlerin startete bei leichtem Westwind. Unmittelbar nachdem sie abgehoben hatte, sackte die Frau – vermutlich aufgrund von zu wenig Wind bzw. niedrigem Tempo – einige Meter ab. Sie war am Ende der Startwiese nicht hoch genug, um über die angrenzenden Bäume zu fliegen. Die Paragleiterin versuchte noch, zwischen zwei Wipfeln durchzufliegen, verfing sich aber in der Krone einer zehn Meter hohen Buche.