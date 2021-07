Gesichtserkennung gegen nächtliches Videospielen

Chinesen sind begeisterte Smartphone-Gamer

Jeder Chinese, der für eine gewisse Zeit eines der vielen Smartphone-Spiele von Tencent spielt, muss künftig per Gesichts-Scan belegen, dass er ein Erwachsener ist. Die notwendige Technologie hat Tencent bereits seit 2018 in der Entwicklung, nun soll sie in mehr als 60 am chinesischen Markt populären Smartphone-Spielen des Konzerns implementiert werden.