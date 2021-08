Kätzchen schrie vier Tage lang um sein Leben

Am Donnerstagabend vernahmen Leni Tepperberg und Freund Michael Tangl zum ersten Mal ein leises Miauen aus dem Autohaus Simon in Rechnitz. „Wir haben alles abgesucht – die Werkstatt, Mülltonnen, Container. Mein Freund ist sogar aufs Dach geklettert“, erzählt Nachbarin Leni Tepperberg. Die beiden gaben nicht auf – doch erst am Sonntag fanden sie das Katzenbaby in einem Rohr unter dem Boden der Autowaschanlage gefangen.