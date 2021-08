Von Neudörfl aus zur Biennale in Venedig

Unter dem Motto „How will we live together?“ steht heuer die Time-Space-Existence-Ausstellung der Architekturbiennale in Venedig. Der Architekturfotograf und -student Paul Eis präsentiert seine Idee, wie Städte in Zukunft bunter werden könnten. „Für mich stellt sich die Frage, ob wir in Zukunft nicht viel mehr auf fröhliche, farbige Gestaltung achten sollten, anstatt die immer die gleiche graue Monotonie zu schaffen“, so Eis.