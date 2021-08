Tausende Forellen in Teich sind qualvoll erstickt

Landwirte in Verdacht

Am Dienstag zeigte der Pregartner an, dass das Wasser der Teiche in Kefermarkt schaumig aussah und tote Fische darin trieben. Als Auslöser der Katastrophe stehen Landwirte unter Verdacht. Auf die ist Wolfgang Mayr nicht gut zu sprechen. Zwei Bauern sollen am Vortag auf Wiesen in der Nähe der Fischzucht Gülle ausgebracht haben. Ein Gewitterregen könnte sie dann in die Teiche geschwemmt haben. Von der Bezirkshauptmannschaft Freistadt wurden Wasserproben und Fische entnommen. Ermittlungen laufen.