Nach Überholmanöver landete Auto in einem Bachbett

Gegen 16.15 Uhr war der 20-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw auf der L 353 von der Brandlucken kommend in Fahrtrichtung Schmied in der Weiz unterwegs. Am Beifahrersitz befand sich sein 19-jähriger Bruder. Vor ihm fuhr ein Pkw, gelenkt von einem 37-jährigen Wiener und davor ein Traktor. Nach einer Kurve setzten beide Pkw-Lenker gleichzeitig zum Überholvorgang an.