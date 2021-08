Urlaub in Italien oder Kroatien: Was aktuell gilt

In Italien sind das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Innenräumen und die Einhaltung eines Mindestsicherheitsabstands von einem Meter in der Öffentlichkeit Pflicht. „Seit Anfang August ist für den Besuch von z. B. Kinos, Museen oder Großevents sowie für den Innenbereich von Restaurants und Sporteinrichtungen ein 3-G-Nachweis erforderlich - das gilt für Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren.“