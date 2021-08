Hitzeschlacht am Ring mit fast 50 km/h Schnitt

Letzte Ringrunde gar mit 55 km/h Schnitt

Trotz der enormen Hitze (34 Grad) wurde das Rennen zur Tempobolzerei. Nach 25 Runden und 108,5 Kilometern kam es zum Massensprint. Dort hatte der Steirer Daniel Auer (WSA Graz) die Nase vorne. Am Ende stand ein Schnitt von 48,6 km/h in der Ergebnisliste – die letzte Runde (4,2 km) wurde mit 55er-Schnitt in 4:43 Minuten zurückgelegt.