Raddieb aus Wien endlich erwischt

Die Beamten des Wiener Landeskriminalamts waren dem Verdächtigen schon seit längerer Zeit auf der Spur. Er soll in fast zwei Jahren ungefähr 170 hochpreisige Fahrräder gestohlen und dabei einen Gesamtschaden von mehr als 100.000 Euro angerichtet haben. Die Festnahme erfolgte schließlich Anfang Juni in der Wallensteinstraße, als der gebürtige Ungar gerade versuchte, ein gestohlenes Zweirad an einen Abnehmer zu veräußern. Der Täter soll sich nach einem kurzen Fluchtversuch ergeben haben – er wurde umgehend festgenommen. Der 48-Jährige hat den sogenannten gewerbsmäßigen Fahrradeinbruchsdiebstahl auch gestanden und befindet sich derzeit in einer Justizanstalt.