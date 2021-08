Achtjährige verunglückt mit Funsport-Gerät

Das Mädchen fuhr in eine Wiese, wo ihr Mountaincart beim Durchfahren einer Wasserrinne schließlich umkippte. Dabei verletzte sie sich an einem - in der Wasserrinne befindlichen - Stein. Die 9-Jährige wurde von der Crew des Notarzthubschraubers Christophorus 8, sowie von Angestellten der Gargellener Bergbahnen erstversorgt und in weiterer Folge ins Krankenhaus Bludenz geflogen. Ersten Informationen nach erlitt das Kind eine offene Wunde am Oberschenkel, sowie Prellungen.