Samsung-Erbe entschuldigt sich nach Haftentlassung

Sieben Monate nach seiner erneuten Verurteilung zu einer Haftstrafe wegen Korruption ist der Erbe des Samsung-Firmenimperiums, Lee Jae-yong, wieder auf freiem Fuß. Er habe für große Unruhe gesorgt, dafür entschuldige er sich, sagte der 53-jährige Vize-Vorsitzende von Samsung Electronics nach Berichten südkoreanischer Sender am Freitag beim Verlassen einer Haftanstalt in Seoul. Er sei sich der „Bedenken, Kritik und hohen Erwartungen“ an ihn bewusst.