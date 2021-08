Spinne sorgte für gleich zwei Totalschäden

Eine 27-Jährige war am Dienstagmorgen gegen 7.40 Uhr mit ihrem Auto von Wil (Kanton St. Gallen) kommend auf der H16 in Richtung Bütschwil unterwegs. Nach einem Tunnel verlor sie – gemäß ihren eigenen Angaben – aufgrund einer Spinne auf dem Armaturenbrett die Herrschaft über ihr Auto. In der Folge kam ihr Auto rechtsseitig vom Normalstreifen ab, geriet in eine Notnische und kollidierte frontal mit der Leitplanke.