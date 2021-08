Spring-Ass: „Ein Pferd ist doch kein Sportgerät“

Mit Rang drei im Grand Prix beim nationalen Turnier im Ebreichspark mit Game DK Z war Springreiterin Bianca Babanitz nicht ganz zufrieden: „Ich hatte einen ärgerlichen Abwurf am Zweier. Natürlich hätte ich lieber gewonnen“, so die Neusiedlerin, die diese Woche ebendort bei den Staatsmeisterschaften angreift: „Da Elysium verkauft wurde, werde ich mit dem 14-jährigen königlichen Warmblut Charmantos starten“, erzählt Babanitz, die ein Ereignis der letzten Woche besonders schockiert hat: Der Umgang der Modernen Fünfkämpferin Annika Schleu (D) mit dem ihr bei den Olympischen Spielen in Tokio zugelosten Pferd. „Das war ganz schlimm. Das ist ein Tier und kein Sportgerät. Ihre Schläge waren extrem unfair“, nimmt Babanitz zu Schleus Verhalten Stellung.