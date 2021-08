Beim Überholen: Tiroler krachte gegen Betonschacht

Alkomattest verweigert

Der Pkw krachte frontal gegen einen Betonschacht, durch welchen ein Bach verläuft, und überschlug sich. „Sowohl der Lenker als auch sein 29-jähriger Beifahrer konnten das Fahrzeug selbständig verlassen“, erklärt die Exekutive. Beide wurden mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht. „Der Lenker, der nicht in Besitz einer Lenkberechtigung ist, verweigerte den Alkomattest“, so die Beamten. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.