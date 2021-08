Stars des globalen Jazz am Arlberg

Shooting-Star Jakob Zimmermann

Die schier unglaubliche Karriere des erst 21-jährigen Pianisten Jakob Zimmermann, der von Bludenz nach Tirol auswanderte, ist eng mit der von Franz Hackl gegründeten „Outreach Academy“ in Schwaz verknüpft, an welcher das musikalische Wunderkind bereits mit zwölf Jahren teilnahm. Zimmermann wartet mit technisch wie musikalisch reifen und elaborierten Tönen auf. Durch Einflüsse von Chick Corea, Tigran Hamasyan und The Bad Plus erweist sich Zimmermann als überaus versierter Meister der Tasten, der seine melodischen und auch rhythmischen Ideen mitreißende plastische Gestalt annehmen lässt.