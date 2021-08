Polizist in Tschechien fängt Drogen-Drohne ab

Einen kuriosen Drogentransport hat die Polizei in Tschechien aufgedeckt: Als ein Beamter auf einem Parkplatz in der Stadt Doksy Strafzettel verteilt habe, sei eine Drohne knapp an seinem Kopf vorbeigeflogen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Reflexartig habe er das Flugobjekt mit seinen Händen abgefangen. Bei näherer Untersuchung habe sich gezeigt, dass ein Beutel mit einem weißen Pulver an der Drohne befestigt gewesen sei.