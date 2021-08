Milan-Legende adelt Alaba: „Ein ganz Großer“

Dass Alaba wie seinerzeit Maldini sowohl innen als auch links hinten auftrumpft, weiß der 126-fache italienische Team- und 901-fache (!) Milan-Spieler. „Aber Parallelen zu ziehen ist schwierig. David hat viele Eigenschaften, die mir gefallen - er bringt viel Speed mit, hat einen starken linken Fuß und einen gewaltigen Schuss. Was ihn aber auch ausmacht, ist seine Persönlichkeit“, so der 53-Jährige, der mit Milan-Präsident Paolo Scaroni („Klagenfurt hat ein wunderschönes Stadion!“) in den VIP-Räumlichkeiten logierte.