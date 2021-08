Als VIP zum Juzi-Open Air in Strass im Zillertal

Die „Tiroler Krone“ und die Jungen Zillertaler (Juzis) verlosen für deren 21. Open Air in Strass im Zillertal an diesem Samstag 3 mal 2 VIP-Packages! Die Teilnahmebedingungen befinden sich am Ende dieses Beitrages und Achtung: Einsendeschluss per E-Mail ist der 11. August 2021 bis 18 Uhr!