Meghans Bruder: „Sie wird dein Leben ruinieren“

„Sie wird dein Leben ruinieren“

Er sei „der größte Bruder von allen“, rühmte sich der 55-Jährige, der gerne in den Medien das eine oder andere pikante Geheimnis von Meghan ausplaudert, in dem kurzen Clip. Vor der Hochzeit habe er seinem Schwager in spe einen guten Rat gegeben, so Markle Jr. weiter. „Ich warnte Prinz Harry: ,Ich glaube, sie wird dein Leben ruinieren. Sie ist sehr oberflächlich.‘“