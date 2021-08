Impfung: Der dritte Stich wird konkreter

Was nicht viele wissen: Die dritte Dosis der Covid-Impfstoffe wird in Salzburg bereits verabreicht. So ist das Risiko bei Immunschwachen höher, dass sie bei zwei Impfungen nicht sehr viele Antikörper entwickeln - in Absprache mit dem Impfarzt kann deswegen schon jetzt ein dritter Stich als „Antikörper-Turbo“ herhalten.