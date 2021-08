Drei süße Waschbären haben ein „sicheres“ Zuhause

„Coco“, „Louis“ und „Valentino“ sind die neuen Lieblinge im Tierpark Wolfsgraben in Niederösterreich. Die drei Waschbären waren als Babys ausgesetzt worden, Gabriele Wodak zog die entzückenden Fellbündel auf und gab ihnen in ihrem Tierasyl im Wienerwald ein neues Zuhause. Was übrigens gar nicht so einfach war. Denn für die vierbeinigen Zuwanderer gelten hierzulande strenge Sicherheitsbestimmungen.