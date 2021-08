Kunden-Profiling: Bequemlichkeit oder Freiheit?

Doch wo hört die Bequemlichkeit auf und die Datensammlung an? Das Thema der Kundenvorteile und „verkauften Daten“ wurde auch in der „Krone“-Community vielseitig diskutiert. So meint User Evernight, dass Profiling per se nicht verwerflich wäre, wenn diese nicht an Dritte verkauft werden. Als Belastung für die Umwelt und das E-Mail-Postfach empfindet Leser views die Zusendung von Coupons und Rabattaktionen, sobald man einem solchen Programm beitritt: „Von daher gesehen sicher keine schlechte Idee, weiterhin Bargeld zu benutzen, um sich den „Datenkraken“ zumindest bis zu einem gewissen Grad zu entziehen.“