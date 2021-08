CDC befürchtet Hunderttausende Covid-Fälle täglich

Exponentieller Anstieg im Süden der USA

In etlichen Bundesstaaten im Süden der USA, wie etwa Florida, gebe es vielmehr einen exponentiellen Anstieg bei den Ansteckungen mit Covid-19. Es sei aber durchaus anzumerken, dass man bei derart hohen Fallzahlen in der Vergangenheit deutlich mehr Todesfälle verzeichnet habe, so Walensky.