Brühl-Haus: Aiola-Hotel in Graz wird ausgebaut

Nach dem Tod von Kurt David Brühl, der das Unternehmen über Jahrzehnte geführt hat und der auch Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Graz war, gab es immer wieder Gerüchte, dass auch das Stammhaus in der Schmiedgasse geschlossen wird. Zuletzt war man dort nur noch eingemietet, nachdem die Immobilie in bester Innenstadtlage an die Grawe verkauft worden war.