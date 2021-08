Strache will bei Graz-Wahl im September antreten

Eines ist sicher: Strache wird die FPÖ Stimmen kosten - und könnte so eine Neuauflage von Schwarz-Blau in der steirischen Landeshauptstadt verhindern. Aus FPÖ-Kreisen heißt es: „Jede Stimme für Strache wird eine vergeudete Stimme sein - weil er sicher nicht den Einzug in den Gemeinderat schaffen wird.“ So wie in Wien, wo der Ex-Parteichef nur etwas mehr als drei Prozent bekommen hat...