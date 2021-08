Twitternder Häftling wieder aktiv: „Nur Fakten“

Anfangs beschrieb der Mann, der laut eigener Aussage in U-Haft sitzt, hauptsächlich den Tagesablauf in dem Wiener Gefängnis. Zudem schildert er die Befragung bei der Aufnahme, um nicht als selbstmordgefährdet eingestuft zu werden, die langen Einschlusszeiten in der Zelle an Wochenenden, oder er berichtet über die zur Verfügung stehenden TV-Sender, Zeitungen und Zeitschriften.