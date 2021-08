JA Josefstadt: Häftling twittert aus Gefängnis

Er befinde sich seit „ein paar Monaten“ in U-Haft „aber nicht wegen Drogen, oder Gewalt“, wie er betont. Nähere Details verrät der Häftling nicht, nur dass er „kein Ibiza-Verdächtiger sei“. Unter dem Accountnamen „Inside JA Josefstadt“ gibt er Einblick in den Gefängnisalltag - und der ist doch deutlich trister, als sich so mancher denken würde. So ist es den Häftlingen etwa nur zwei Mal pro Woche erlaubt, zu duschen. Auch Hofgänge sind nicht immer möglich.