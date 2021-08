Schwerpunktaktion: 180 Sozialbetrüger erwischt

Von Heimaturlaub bis Shoppingtrip

Als Begründung für die Auslandsreisen gaben die überwiegend aus der Türkei, dem Irak, Afghanistan, Ägypten, Österreich und Syrien stammenden Sozialleistungsbezieher unter anderem an, im Heimaturlaub gewesen zu sein. So wurde beispielsweise eine Tschechin angehalten, die seit Jahren in Österreich lebt und seit einiger Zeit Arbeitslosengeld bezieht. Regelmäßig besuchte sie ihre Eltern in Tschechien - allerdings meldete sie sich dafür nie beim AMS ab.