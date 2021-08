Corona-Fall im „Zara Men“ in den City Arkaden

Personen, die sich am Donnerstag 29. Juli 2021 in der Zeit zwischen 16.00 und 20.00 Uhr oder am Samstag 31. Juli 2021 zwischen 11.30 Uhr und 15.30 Uhr im ZARA MEN in den City Arkaden aufgehalten haben, werden ersucht, ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Bei eintretenden Covid-19 Symptomen wenden Sie sich bitte umgehend an die Gesundheitshotline 1450.