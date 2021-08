Der erste Trailer zur Sky-Serie „Die Ibiza Affäre“

In Windeseile hat Regisseur Christopher Schier für den Streamingdienst Sky in den vergangenen Monaten den spektakulären Politskandal um Heinz-Christian Strache, der Österreich erschüttert hat und noch immer beschäftigt, verfilmt. Am 21. und 28. Oktober laufen jeweils zwei Folgen um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic. Alle vier Episoden sind ab dem 21. Oktober auch auf Sky X und Sky Q auf Abruf verfügbar.