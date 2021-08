Hyundai i20 N: Klein, laut und ganz schön schnell

Die Optik ist einigermaßen spektakulär. Rote Kriegsbemalung rundum, markanter Heckflügel am Dach, Kühlergrill im Zielflaggendesign, Schweller an den Seiten, eine kantige Front und ein Diffusor lassen keinen Zweifel an sportlichen Ambitionen aufkommen. Dezent mutet da beinahe schon das einzelne, ovale Auspuffendrohr an, aber das hat es in sich: einer der beiden darin endenden Kanäle weist eine Auspuffklappe auf.