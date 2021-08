Sekundenschlaf: 21-jährige Steirerin verunfallt

Ein nachkommender Verkehrsteilnehmer half der Verletzten und verständigte die Einsatzkräfte. Rettung, Notarzt, Feuerwehr Strallegg und Polizei standen am Unfallort im Einsatz. Der Rettungshubschrauber C17 transportierte die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Graz. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.