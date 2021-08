Total skurril: Hamilton Solo-Starter, dann Letzter

Was war passiert? Nach der ca. 20-minütigen Rennunterbrechung in Folge des Start-Chaos durften die Teams entscheiden, ob sie den Re-Start stehend, also auf der Startposition auf der Piste, oder von der Box aus in Angriff nehmen wollten. Fast alle entschieden sich für die Variante aus der Box - einhergehend mit der Entscheidung, von Intermediate- auf Slick-Reifen zu wechseln, zumal die Piste während der Unterbrechung aufgetrocknet war. Hamilton entschied sich mit seinem Mercedes-Team dagegen. So stand er tatsächlich als einziger Fahrer mit seinem Boliden auf der „echten“ Startposition, und zwar noch mit den alten Intermediate-Reifen.