Rottweiler stößt Mädchen (10) um und beißt zu

Rettungshelikopter vor Ort

Als der vierjährige Rottweiler schließlich auf die beiden Spaziergänger zurannte, erschrak die Zehnjährige und begann zu schreien. Daraufhin stieß der Vierbeiner es zu Boden und biss offenbar zu. Das Kind wurde am Arm, am Bein sowie an der Brust unbestimmten Grades verletzt. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und der Rettungshubschrauber „C12“ wurde alarmiert. Das Mädchen wurde schließlich vom Rettungswagen in die Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht.