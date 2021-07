Rekord-Pilotin: Mit 300 durchs Hartbergerland

Die Ampeln stehen wieder auf Grün! Nur zwei Wochen nach dem Rallye-Fest in Weiz steht im Raum Hartberg bereits der nächste Staatsmeisterschaftslauf an. Die neue Rallye - 70 Prozent der Sonderprüfungen sind neu - wird am Samstag mit zwölf Sonderprüfungen gestartet, vier weitere folgen bei der ehemaligen „Wechselland-Rallye“ am Sonntag. Für Fans, die nicht an der Strecke sein können, gibt es sogar einen Livestream.