Rosenberger überschlug sich bei Crash mehrmals

An der Spitze fuhr Wagner am ersten Tag einen Vorsprung von 26,8 Sekunden auf den Tschechen Erik Cais heraus. Johannes Keferböck auf Rang drei liegt schon 1:16 Minuten zurück. Dann wird es spannend: Nur eine Sekunde dahinter lauert Lokalmatador Kevin Raith, weitere 2,2 Sekunden später kam der Grazer Günther Knobloch ins Ziel. Auf dem sechsten Platz liegt Altmeister Mundl Baumschlager in seinem Elektro-Boliden. Am Samstag warten aber noch acht weitere Sonderprüfungen auf die steirischen Benzinbrüder.