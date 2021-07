Trio hat beim Turnier in Kitz „Fäden“ in der Hand

Gelernt hat Laposa alles in einem Sportfachgeschäft in Graz. Seine Besaitungskünste bot er seither bei ATP- und WTA-Events in Österreich, Deutschland und der Schweiz an, durfte bereits mehrmals bei den French Open in Paris dabei sein und ist seit fünf Jahren auch der offizielle Bespanner des österreichischen Davis-Cup-Teams und damit auch für die Rackets von Dominic Thiem verantwortlich. „Der Job macht nach wie vor richtig Spaß“, meint der Außendienstmitarbeiter der Firma Babolat. Von den Spielen selbst oder dem Ort, in dem das jeweilige Turnier stattfindet, bekommt er allerdings nur sehr wenig mit.