Heimische Bergretter steuern wieder auf Rekord zu

Früher Gipfelsturm

Für die Bergretter kein Einzelfall. „Wir hatten bis jetzt 280 Einsätze, vergangenes Jahr waren es 535 und das war unser Rekord“, so Preimesberger. Auch am Wochenende ist wieder mit einem Gipfelsturm zu rechnen. Der Bergretter: „Der frühe Vogel fängt den Gipfel. In der Früh zeitig weg und bis Mittag wieder herunten sein. Dann hat man auch kein Problem mit der Hitze. Kommt man in ein Gewitter, muss man in diesem ausharren. Wir können da keine Bergung machen. Bei Blitzen möglichst weit weg von Eisenleitungen.“