Gericht entscheidet über Unterbringung in Anstalt

Am 13. September muss sich ein 26-jähriger Bosnier, der im Juni bei einer Amokfahrt in Linz einen Polizisten 50 Meter weit mitgeschleift hatte und erst durch einen provozierten Unfall gestoppt werden konnte, vor Gericht verantworten. Es wird jedoch „nur“ über seine Unterbringung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher entschieden, da der streng gläubige Moslem laut psychiatrischem Gutachten aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht zurechnungsfähig ist.