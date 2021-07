Unternehmer rechnen nun mit Aufwärtstrend

Exakt 47 Prozent der Wirtschaftstreibenden hören in nächster Zukunft die Kassen wieder klingeln – Musik in ihren Ohren nach den mageren Lockdown-Monaten. Der wachsende Optimismus findet aber nicht nur in den Umsatzprognosen seinen Niederschlag, die heimischen Unternehmer nehmen auch wieder Geld in die Hand. Drei Viertel von ihnen gehen jetzt von steigenden oder zumindest gleichbleibenden Investitionen aus. Noch im vergangenen Winter war das bei nicht einmal der Hälfte der Firmen der Fall. Und wohin fließt das Geld? In vielen Fällen in Maßnahmen zu Digitalisierung sowie in grüne Technologien. Präsident Ecker: „Die Unternehmen setzen also auf Zukunftsthemen.