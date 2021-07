Freie Impftage und Impfbusse ohne Anmeldung

Impfbusse visieren Gemeinden an, in denen die Durchimpfrate gering ist

Erfreuliche Fortschritte gibt es in der Erstellung eines Tourplans der mobilen Impfteams. Nach dem Start am 14. August in Stall für die Gemeindebürger von Stall und Mörtschach, soll ein Bus immer samstags Kurs auf jene Gemeinden und Regionen nehmen, in denen die Durchimpfungsrate noch relativ gering ist. Bisher haben bereits weitere elf Gemeinden konkretes Interesse angemeldet. Die Abstimmung mit den Gemeinden läuft noch. Der Tourplan wird über den Landespressedienst veröffentlicht werden, sobald er fixiert ist.